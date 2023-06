Chipbedrijf Besi onderaan in licht lagere AEX

De AEX-index op het Damrak ging woensdag licht omlaag onder aanvoering van Besi. Beleggers waren niet onder de indruk van de presentatie die het chipbedrijf woensdag hield tijdens zijn investeerdersdag en stuurden het aandeel 6 procent omlaag.

De algehele stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend. Een flinke daling van de Chinese export in mei wakkerde daarbij de vrees aan dat de wereldwijde vraag naar goederen afneemt door de verslechterde economische vooruitzichten. In China zorgden de tegenvallende handelscijfers wel voor speculatie over meer maatregelen van de overheid om het haperende economische herstel aan te jagen.

Ook bleven de markten in de greep van de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken, die volgende week op het programma staan. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 760,57 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 920,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Naast Besi stonden chemicaliƫndistributeur IMCD, speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich en chipbedrijf ASMI in de staartgroep, met minnen tot 1,3 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 0,8 procent.

UMG verloor 0,6 procent. Het platenlabel wil 750 miljoen euro ophalen met de uitgifte van een obligatielening. Het geld zal worden gebruikt om de bestaande schulden te herfinancieren. ArcelorMittal daalde 0,6 procent. De staalproducent maakte bekend gerecycled en hernieuwbaar geproduceerd staal te gaan leveren aan de Amerikaanse autofabrikant General Motors.

Bij de kleinere bedrijven won NX Filtration dik 2 procent. De waterzuiveraar liet weten de samenwerking met drinkwaterbedrijf Aqualia te verlengen. De verlenging volgt op een proefperiode van twee jaar waarin beide bedrijven een aantal tests uitvoerden met de techniek van NX Filtration.

In Madrid steeg Inditex ruim 4 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka boekte afgelopen kwartaal meer winst dan beleggers hadden verwacht. Ook de verkopen namen toe. Diageo daalde 0,5 procent in Londen. Topman Ivan Menezes van het drankenconcern, die eind juni met pensioen zou gaan, is overleden.

De euro was 1,0674 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 71,35 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 75,88 dollar per vat.