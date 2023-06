Hoge energiekosten stuwen vraag elektrische apparaten met A-label

Consumenten hebben vorig jaar meer geïnvesteerd in de verduurzaming van huishoudelijke apparaten door de stijgende energiekosten. Zo was er afgelopen jaar meer vraag naar A-label elektrische huishoudelijke apparaten en werd er flink geïnvesteerd in inbouwkookplaten, meldt brancheorganisatie APPLiA Nederland op basis van de cijfers over 2022.

Door de stijgende energiekosten en hoge gasprijs vervingen consumenten vorig jaar massaal hun gaskookplaat door een ingebouwde inductiekookplaat. De afzet nam met 13 procent toe en maar liefst 98 procent van alle verkochte inbouwkookplaten is inductie. Door de hogere energieprijzen namen de verkopen van wasdrogers daarentegen af en werd vaker gekozen voor een energiezuinige warmtepompdroger. Zeker 75 procent van de verkochte drogers is een warmtepompdroger.

Volgens Stefan Verhoeven, voorzitter van APPLiA Nederland en topman van Miele Nederland, stijgt de verkoop van A-label apparaten al sinds de invoering van het nieuwe energielabel in maart 2021 en ook het aanbod groeit. Op dit moment heeft ongeveer de helft van het aanbod een A-label.

Bij wasmachines is het aandeel verkochte A-label apparaten het grootst. Zo had 65 procent van de verkochte wasmachines in het vierde kwartaal van 2022 een A-label. In het eerste kwartaal van 2023 heeft bijna een kwart van alle verkochte wasmachines, vaatwassers, koelkasten en vriezers een A-label. Dit percentage is verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Door de energiecrisis, de daling van het vertrouwen en de afnemende koopbereidheid van consumenten liepen de totale verkoopaantallen volgens Verhoeven vorig jaar wel terug. Door prijsverhogingen van de apparaten had dit echter weinig effect op de omzet.

Het vooruitzicht voor de totale markt in 2023 is volgens hem wel minder gunstig. “De hypotheekrente zal verder stijgen wat een drukkend effect heeft op de huizenprijzen, maar ook op de bestedingen en het verbouwen of verbeteren van de eigen woning. Dit zal een remmend effect hebben op de bestedingen voor witgoed en met name de keukenzaken kunnen dit merken”, waarschuwt Verhoeven.