OESO: Nederlandse economie groeit 0,9 procent in 2023

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 0,9 procent. Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Voor volgend jaar wordt op een groei met 1,4 procent gerekend door de denktank uit Parijs.

De economie koelt daarmee flink af in vergelijking met vorig jaar toen sprake was van een groei met 4,5 procent. De OESO wijst met name op de zwakkere bedrijfsinvesteringen. Dat komt doordat de kosten voor kredieten zijn gestegen door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie. Daar staat tegenover dat de consumentenbestedingen tegenwicht bieden, mede geholpen door steunpakketten voor huishoudens tegen de hoge inflatie.

Maar Nederland is ook gevoelig voor de minder sterke wereldeconomie en internationale handel. Door de zwakkere export was in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs een krimp van de economie met 0,7 procent op kwartaalbasis te zien.

Verder verwacht de OESO dat de inflatie dit jaar afzwakt door de gedaalde energieprijzen. Onderliggend blijft de inflatie wel hoog omdat de prijzen in winkels en voor diensten zijn gestegen. Daarnaast blijft de Nederlandse arbeidsmarkt krap, maar zal de werkloosheid wel licht stijgen tot gemiddeld 3,7 procent dit jaar en 4 procent volgend jaar, aldus de OESO.

Voor de gehele wereldeconomie rekent de OESO nu voor dit jaar op een groei met 2,7 procent en 2,9 procent volgend jaar. De Wereldbank kwam dinsdag ook met nieuwe voorspellingen waarbij voor dit jaar op een plus van 2,1 procent en in 2024 op 2,4 procent wordt gerekend.