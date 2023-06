Ook spaarders bij SNS krijgen 1 procent rente

In navolging van de grootbanken verhoogt ook de Volksbank de spaarrente. Spaarders bij SNS en RegioBank kunnen daardoor vanaf 15 juni 1 procent rente verwachten. Bij ASN Bank gaat het hoogste rentetarief naar 0,95 procent. In alle gevallen krijgen consumenten die hoogste rente alleen over de eerste 100.000 euro. Daarboven ligt de rente een half procentpunt lager.

Al eerder kondigden Rabobank, ING en ABN AMRO aan de rente naar 1 procent op te schroeven. Die stappen volgden op de verhogingen van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB), maar blijft wel achter bij het rentetarief dat banken krijgen als ze hun tegoeden bij de ECB stallen. Enkele kleinere banken proberen spaarders al langer te lokken met rentes boven de 2 procent.

Vergelijkingssite Geld.nl opperde al dat veel mensen toch wel sparen bij grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank. “Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken.” ECB-president Christine Lagarde zei onlangs in televisieprogramma Buitenhof dat mensen hun spaargeld bij een bank met een hogere rente kunnen stallen als ze de rente bij een eigen bank niet eerlijk vinden. Volgens de Française zijn daar genoeg opties voor.