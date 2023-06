Techbedrijven verliezen op Wall Street na renteverhoging Canada

Techbedrijven zijn woensdag overwegend lager geƫindigd op de aandelenbeurzen van New York. Een onverwachte renteverhoging in Canada voedde de vrees dat ook de Amerikaanse centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de leenkosten, wat met name in de techsector voor verliezen leidt.

Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta verloren tot 3,8 procent. Hogere rentes zijn vaak slecht voor de waardering van relatief dure aandelen, omdat veiliger geachte obligaties dan meer rendement opleveren. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq verloor 1,3 procent tot 13.104,89 punten.

De Dow-Jonesindex won juist 0,3 procent tot 33.665,02 punten en de bredere S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4267,52. Beleggers verwerkten ook nieuwe exportcijfers van de economische grootmacht China. Die vielen tegen, wat kan wijzen op een tanende vraag naar goederen.

Webwinkel- en techbedrijf Amazon verloor 4,3 procent. Volgens The Wall Street Journal werkt het bedrijf aan een goedkopere variant van zijn streamingdienst waarop reclames te zien zijn. Daarmee volgt Amazon het voorbeeld van concurrenten Netflix (plus 0,1 procent) en Disney (plus 0,4 procent).

Coinbase toonde wat herstel en won ruim 3 procent. De cryptobeurs verloor een dag eerder ruim 12 procent aan waarde. Die koersval volgde op de aanklachten tegen het platform die toezichthouder SEC aankondigde.

Boeing won 2,2 procent. Het aandeel zakte dinsdag bijna 1 procent nadat bekend was geworden dat de vliegtuigbouwer de levering van ongeveer negentig 787 Dreamliner-vliegtuigen uitstelt, omdat er bij de productie fouten zijn ontdekt.

Soepfabrikant Campbell Soup verloor bijna 9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Yext maakte een koerssprong van ruim 38 procent. Het onlinemarketingbedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Onlinekleding- en stylingsbedrijf Stitch Fix schoot 28 procent omhoog na goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegenover 1,0699 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 72,48 dollar per vat. Brentolie won 0,7 procent aan waarde tot 76,82 dollar per vat.