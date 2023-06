Topman: Air France-KLM neemt gezondheid planeet erg serieus

De topman van Air France-KLM, Ben Smith, benadrukte tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat de luchtvaartgroep de gezondheid van de planeet erg serieus neemt. Daarmee gaf hij antwoord op vragen over de verduurzamingsplannen van Air France-KLM, waar verschillende aandeelhouders vraagtekens bij zetten.

Een van de vragen werd gesteld namens milieuorganisatie FossielVrij. De vraagsteller vroeg zich af waarom er tijdens de vergadering werd gepraat over de groeiplannen van Air France-KLM, terwijl zijn vliegtuigen het klimaat vervuilen. “Doorgaan op dit pad leidt tot verlies, uiteindelijk tot het verlies van al het leven op aarde.” In plaats daarvan zou de luchtvaartgroep “eindelijk moeten toegeven” dat zijn bedrijfsmodel alles behalve duurzaam is.

Maar volgens Smith is het idee om helemaal niet meer te vliegen niet aan de orde. “Dat zou negatief zijn voor al onze stakeholders, dat komt niemand ten goede”, gaf hij aan. Maar er moeten zeker “stappen worden gezet” om de impact op het klimaat te verkleinen, ook al loopt Air France-KLM daarin volgens Smith al voor op andere grote luchtvaartmaatschappijen.

Smith liet maandag in een interview met persbureau Bloomberg weten dat Air France-KLM nog meer verouderde toestellen voor de langere afstand gaat vervangen door zuinigere vliegtuigen. Naar verwachting zullen vervangingen in 2025 of daarna plaatsvinden.

Een ander verwijt in een van de vragen was dat Air France-KLM zich niet aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs houdt. Topvrouw van de KLM, Marjan Rintel, was het daar niet mee eens, al stelt zij wel dat de luchtvaartmaatschappij nog sneller de koolstofuitstoot zou moeten verminderen. “Maar onze reductieplannen zijn wel in lijn met de doelstellingen uit het Parijs-akkoord”, benadrukt Rintel.

Met die plannen zou Air France-KLM namelijk “ruim onder de 2 graden Celsius” opwarming van de aarde uitkomen. Dat stelt ook het Science Based Targets-initiatief (SBTi) dat doelstellingen voor CO2-vermindering van bedrijven beoordeelt en controleert op basis van klimaatwetenschap.

Volgens Peer de Rijk van Milieudefensie is Rintel echter “moedwillig aan het greenwashen”. Met het doel van de luchtvaartmaatschappij om in 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten vergeleken met 2019, wordt “bij lange na niet voldaan aan het Klimaatakkoord van Parijs”, stelt De Rijk. Volgens Milieudefensie moet dat namelijk 45 procent vermindering zijn.