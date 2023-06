Topman IEA: economie China belangrijkste factor voor olieprijs

Oliekartel OPEC+ probeert met productieverlagingen de olieprijzen te stuwen, maar de economie van China is de belangrijkste factor voor de ontwikkelingen op de oliemarkt. Dat zei directeur Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) tegen persbureau Bloomberg. China is namelijk ’s werelds grootste olie-importeur en de vraag uit dat land heeft grote invloed op de oliemarkt.

Birol reageert daarmee op het onverwachte besluit van OPEC-leider Saudi-ArabiĆ« van afgelopen weekend om de eigen productie in juli met nog eens een miljoen vaten per dag te verlagen. Daarmee willen de Saudi’s de olieprijzen stutten. De olieprijs is dit jaar al ongeveer 10 procent gedaald, vooral door zorgen over de wereldeconomie en het tegenvallende herstel van China sinds het loslaten van de strikte coronabeperkingen in het land.

Birol stelt dan ook dat de ontwikkeling van China, de tweede economie van de wereld, vooral van belang is voor de olieprijs. Het grootste deel van de verwachte groei van de olievraag in de wereld zal namelijk voor rekening komen van China. “Er zijn zoals gewoonlijk veel onzekerheden als het om de oliemarkt gaat, en als ik de belangrijkste moet kiezen, is het China”, zei de IEA-topman.

Een olie-analist zei dat Saudi-ArabiĆ« “tweede viool speelt” op de oliemarkt in vergelijking met de zorgen over de staat van de wereldeconomie. De olieprijzen gingen maandag omhoog na het Saudische besluit, maar staan nu weer bijna op een vergelijkbaar niveau als voor de OPEC-vergadering.