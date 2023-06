Turkse lira keldert na stoppen steun centrale bank na verkiezingen

De Turkse lira is woensdag stevig onderuit gegaan. Ten opzichte van de euro werd de Turkse munt zo’n 7 procent minder waard. De afgelopen tijd steunden de Turkse overheid via de centrale bank de munt met veel aankopen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Nu president Recep Tayyip Erdogan is herkozen, is daarmee gestopt en laat de centrale bank de munt verder in waarde kelderen.

Voor 1 euro krijg je inmiddels zo’n 25 lira. Begin dit jaar lag dat nog rond de 20 lira en twee jaar geleden rond de 10 lira. De snelle waardedaling betekent dat het leven voor Turken opnieuw duurder wordt. Maar die geeft ook aan dat Turkije een economisch beleid gaat voeren dat minder onorthodox is.

De afgelopen jaren verlaagde de centrale bank de rente herhaaldelijk ondanks de zeer hoge inflatie. Erdogan was, in tegenstelling tot de meeste economen, overtuigd dat een hogere rente de inflatie zou aanwakkeren. Hij wilde daarom lagere rente en verving de president van de centrale bank verschillende keren als die zijn beleid niet wilden volgen.

Maar sinds zijn herverkiezing heeft Erdogan Mehmet Simsek aangesteld als minister van Financiƫn, een gerespecteerde oud-bankier. Ook voor de centrale bank wordt een nieuwe president gezocht, klinkt het.

De Turkse inflatie ging de afgelopen tijd overigens omlaag, maar dat werd mede veroorzaakt door allerlei verkiezingsbeloften van Erdogan. Zo gaf hij huishoudens een maand gratis gas en verhoogde hij de ambtenarensalarissen kort voor de verkiezingen.