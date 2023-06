Uber opent nieuw hoofdkantoor in Amsterdam

Taxi-app Uber heeft woensdag zijn nieuwe hoofdkantoor geopend in het Tripolis Park, in Amsterdam-Zuid. Het Amerikaanse bedrijf heeft daar nu meer dan duizend werknemers en er is ruimte voor nog eens duizend medewerkers in het gebouw.

Uber kwam meer dan tien jaar geleden naar Amsterdam. Het gebouw is het hoofdkantoor voor Uber’s activiteiten voor heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het is een van de grootste tech-centra van Uber buiten de Verenigde Staten.

Uber wil het aantal engineers buiten de Amerikaanse markt uitbreiden en Amsterdam moet hierbij voorop lopen. Op de nieuwe locatie heeft Uber nu vijftig openstaande tech-vacatures, waaronder voor een ‘Senior Director of Engineering’ die vanuit Amsterdam een team van tech-experts gaat leiden.

“Ons nieuwe hoofdkantoor geeft ons de ruimte om te groeien in Amsterdam, waar we technisch toptalent werven. Deze teams zijn de motor voor ons bedrijf in heel Europa en ze werken aan technologieën die steden over de hele wereld positief transformeren”, zegt Uber-topman Dara Khosrowshahi in een verklaring.