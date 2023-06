Zara-moeder voert winst op door grotere winkels en hogere prijzen

Het moederbedrijf van kledingketen Zara heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de winst opgevoerd. Inditex, dat ook achter merken als Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius zit, verhoogde de prijzen voor zijn kleding. Maar het Spaanse modeconcern bespaarde ook op de kosten door zich op minder, maar grotere winkels te concentreren. Daardoor gingen de kosten per verkocht kledingstuk omlaag.

Tegelijkertijd had Inditex te maken met stijgende kosten voor personeel. Alleen al in thuisland Spanje kregen de medewerkers in de winkels een vijfde meer loon na acties. Maar Inditex compenseert dat door buiten Europa zijn kledingstukken veel duurder te verkopen. In de Verenigde Staten, Mexico en Saudi-Arabië zijn klanten tot haast het dubbele kwijt van wat ze in de eurozone betalen.

Volgens Inditex werden de voorjaars- en zomercollecties van zijn ketens goed ontvangen. In de maanden februari tot en met april verkocht het Spaanse concern voor 7,6 miljard euro aan kleding en woonaccessoires in de meer dan 5000 winkels van zijn diverse ketens. Dat was een toename van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder ondanks de verkoop van de Russische winkels vorig jaar. De winst ging met ruim de helft omhoog tot 1,2 miljard euro.