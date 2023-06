Zorgen bij DNB-baas na forse loonsverhogingen in sommige branches

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen naar aanleiding van de hoge loonsverhogingen van 10 procent of meer die vakbonden en werkgevers recentelijk in sommige branches hebben afgesproken. Daardoor kan het moeilijker worden om een einde te maken aan de flinke prijsverhogingen van de laatste tijd, gaf Knot aan in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

“Als wij terug willen naar 2 procent inflatie op een duurzame manier dan zullen we ook terug moeten naar 2,5 tot 3 procent looninflatie”, stelde Knot na vragen van Kamerleden. Dan gaat het om het percentage waarnaar de loonsverhogingen op termijn zullen moeten afzwakken. “Ik maak mij zorgen dat dat uitdovingsproces toch wel te langzaam zal gaan en een aantal obstakels zal ontmoeten waaronder ook de meer recente loonovereenkomsten. En dan heb ik met name de dubbelcijferige in gedachten.”

Dinsdag werd nog bekend dat supermarkten hun medewerkers 10 procent meer salaris willen bieden. Eerder werd er voor personeel van de distributiecentra van de supers al een loonsverhoging van 10 procent afgesproken. Dat gebeurde na stakingen die ook voor lege schappen zorgden in veel supermarkten. Verder krijgen onder meer schoonmakers er in stappen 12 procent bij. Ook in andere cao’s zijn inmiddels forse loonsverhogingen afgesproken.

Knot waarschuwde vorige maand al in tv-programma Buitenhof dat als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10 procent of meer omhoog gaan er een loon-prijsspiraal dreigt. In zo’n scenario krijgen mensen flink meer te besteden, gaan ze meer uitgeven en worden bedrijven, die hun kosten extra zien toenemen, aangezet om hun prijzen verder op te voeren. Dat maakt het lastiger om de inflatie omlaag te krijgen.

Knot is als DNB-president een van de beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB). Die streeft er met zijn rentebeleid naar om de inflatie in de eurozone in de eerste helft van 2025 weer terug te hebben op het tot doel gestelde niveau van 2 procent. Daarvoor moeten de cijfers dus nog behoorlijk naar beneden. Knot herhaalde in de Tweede Kamer dat er waarschijnlijk nog meerdere renteverhogingen nodig zijn.