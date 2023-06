Branchevereniging pleit voor limiet aan hoogte windmolens

De Nederlandse windenergiesector wil dat er een maximale hoogte komt voor windmolens en een maximale grootte van de wieken. Nu worden windmolens steeds langer en kan er steeds meer meer stroom mee worden opgewekt. Maar daarmee wordt ook het vervoer en de productie van de alsmaar grotere wieken steeds moeilijker. Door de maximale hoogte van de wieken op 305 meter te zetten, wordt de aanleg van windparken op zee makkelijker, denkt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

Die hoogte, ofwel 1000 voet, is overgenomen uit de luchtvaart en kan daardoor makkelijk worden overgenomen door andere landen. Daarnaast mag de spanwijdte van de wieken niet meer dan 280 meter worden en mogen ze niet dichter dan 25 meter bij het zeeoppervlak of de grond komen.

“Wieken zijn te groot voor vervoer over de weg, te groot voor kades en ook de schepen die gemaakt zijn om ze naar windmolenparken op zee te vervoeren worden telkens te klein”, legt voorzitter Jan Vos van de NWEA uit. Die brancheorganisatie vertegenwoordigt bouwers van windmolens, uitbaters van windmolenparken en bedrijven uit de offshore-industrie die windparken op zee helpen bouwen.

“Veel van onze leden liepen tegen problemen aan, maar voor hen elk afzonderlijk hielp het weinig om dat aan te kaarten”, legt Vos uit. “Maar toen we het vanuit de NWEA opperden hadden we vrij snel steun van al onze leden.” Ook van andere brancheverenigingen uit Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije kreeg Vos positieve geluiden te horen. De Europese branchevereniging Wind Europe bespreekt de plannen later deze maand.

Als de plannen worden aangenomen worden de kosten om windparken op zee aan te leggen beperkt, denkt NWEA. En dat is nodig ook, benadrukt Vos. “Veel mensen beseffen niet hoe veel stroom we op zee gaan opwekken. Over zeven jaar komt 75 procent van onze stroombehoefte van de Noordzee.”

De afgelopen jaren werden windmolens dus steeds groter om steeds meer stroom per molen op te kunnen wekken. Vos denkt niet dat de voorstellen verdere ontwikkeling van de windmolens in de weg staan. “Er is altijd een spanning tussen standaarden en innovatie”, beseft hij. “Maar er kan nog genoeg worden vernieuwd.” NWEA denkt dat het opwekvermogen van windmolens zelfs met de eisen nog kan groeien van 14 megawatt naar 20 megawatt.

Ook qua hoogte is er nog best wel ruimte om te groeien. Windmolens die nu op de Noordzee worden gebouwd hebben een spanwijdte van de wieken van tussen de 200 en 240 meter.