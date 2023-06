ECB: achteruitgang natuur risico voor driekwart bankleningen

Bijna driekwart van alle leningen die banken bij bedrijven in de eurozone hebben uitstaan lopen gevaar als de natuur verder achteruitgaat. Dat schrijft bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank (ECB) naar aanleiding van voorlopige onderzoeksresultaten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld in de financiële problemen kunnen komen als oogsten kleiner worden, schoon drinkwater schaars wordt of toeristische trekpleisters minder aantrekkelijk worden door het verdwijnen van natuurgebieden.

“Als de staat van de natuur in hetzelfde tempo achteruit blijft gaan als nu, lijden deze bedrijven schade en worden de kredietportefeuilles van banken risicovoller”, schrijft de Nederlander in een blogpost.

De ECB moet als toezichthouder van het bankensysteem nagaan hoe groot de verschillende risico’s zijn voor de financiële stabiliteit. Daarom zijn onderzoekers nagegaan hoe afhankelijk van de natuur ruim 4,2 miljoen bedrijven in de muntunie zijn, met een gezamenlijke schuldenberg van 4,2 biljoen euro. Bijna drie op de vier bedrijven waren voor hun inkomsten zeer afhankelijk van een ecosysteem, concludeerde de ECB. Grote verschillen tussen lidstaten waren er niet.

Naast de fysieke risico’s kunnen bedrijven ook schade oplopen als ze zich niet op tijd aanpassen aan bijvoorbeeld nieuwe regelgeving voor natuurbehoud. In Nederland zijn banken al voorzichtiger met geld uitlenen aan boeren in gebieden waar de stikstofuitstoot waarschijnlijk het hardst omlaag moet. Maar ook als bepaalde producten verboden worden vanwege de schade aan de natuur raakt dit bedrijven en hun kredietverstrekkers hard.

“We kunnen de risico’s niet negeren”, schrijft Elderson op de ECB-site. “Onze economie is afhankelijk van natuur. Het verwoesten van de natuur komt dus neer op het verwoesten van de economie. Verkozen regeringsleiders zijn verantwoordelijk om dat eerste te voorkomen. Wij als ECB moeten natuurgerelateerde risico’s beoordelen om ons mandaat uit te voeren.”

In een interview met zakenkrant Financial Times zegt Elderson banken met zowel “wortel als stok” aan te moedigen de natuurrisico’s te taxeren. Dit gebeurt volgens hem nog onvoldoende. “Het glas is nog niet halfvol”, zei hij.