FNV: bakkers eens met loonbod, stakingen definitief van de baan

Medewerkers van industriële bakkerijen hebben ingestemd met een nieuw loonbod van werkgevers, meldt vakbond FNV. Dat betekent dat zij er over een periode van negentien maanden 16 procent meer salaris bij krijgen. Aanvankelijk zou er deze week worden gestaakt, maar die acties werden afgeblazen na het nieuwe bod.

FNV-bestuurder Ron Vos is opgelucht dat de acties uiteindelijk niet nodig waren. “We hebben de druk aardig moeten opvoeren om goede afspraken te kunnen maken met de bakkersbedrijven. De werknemers stonden al in de startblokken voor stakingen, want zij wilden niet weer worden afgescheept met een loonsverhoging van niks”, vertelt Vos.

Medewerkers van Bakkerij Borgesius en Dutch Bakery zouden het werk vanaf donderdagochtend 48 uur lang neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten voor meer loon. Door de stakingen hadden supermarkten geraakt kunnen worden. Zo bakt Bakkerij Borgesius onder andere voor Albert Heijn. Die supermarktketen liet overigens weten vooralsnog voldoende vers brood aangeleverd te krijgen.

Maar zover kwam het niet, waarbij FNV spreekt van “een dubbeltje op zijn kant”. De nieuwe cao voor industriële bakkers geldt voor ongeveer 7100 werknemers. In totaal werken in de bakkersbranche 51.000 mensen, de overige voor ambachtelijke bakkerijen.

Voor dat personeel ligt er nog geen nieuwe cao. “De bakkers daar moeten nu de keuze maken of ze gaan actievoeren voor betere afspraken of dat ze genoegen nemen met het bod van hun eigen werkgevers. En dat komt neer op 10 procent in twee jaar”, legt Vos uit.