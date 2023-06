GameStop onderuit op Wall Street na ontslag topman

GameStop ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het ontslag van topman Matt Furlong bij de Amerikaanse keten van gamewinkels. Een reden voor het vertrek van Furlong werd niet gegeven. Wel neemt de activistische aandeelhouder en miljardair Ryan Cohen, die in 2020 een groot belang nam in GameStop en nu ook voorzitter is van het bedrijf, de taken van de topman over.

Het aandeel GameStop werd 19 procent lager gezet. Het winkelbedrijf liet ook weten dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gedaald naar 1,2 miljard dollar, van 1,4 miljard dollar een jaar geleden. Het verlies werd wel teruggedrongen tot 50,5 miljoen dollar, van een verlies van 158 miljoen dollar een jaar eerder.

De stemming op Wall Street bleef verder afwachtend. Woensdag laaide de rentevrees weer op na een onverwachte renteverhoging door de Canadese centrale bank. Dat voedde de zorgen dat mogelijk ook de Amerikaanse centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. De Federal Reserve vergadert volgende week over het rentebeleid en een ruime meerderheid van de beleggers op Wall Street verwacht dat het rentetarief in de Verenigde Staten niet verder zal worden verhoogd. Door de stap van centrale bankiers in Canada zijn ze daar echter iets minder zeker van.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering 261.000 te bedragen. Dat was meer dan verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.697 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,1 procent tot 4271 punten en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent tot 13.117 punten.

Meta Platforms verloor 1,2 procent. Eurocommissaris Thierry Breton eist dat het bedrijf achter socialemediaplatformen Facebook en Instagram onmiddellijk actie onderneemt om kinderporno op zijn platformen aan te pakken, aangezien de vrijwillige kinderbeschermingscode niet lijkt te werken. Ook heeft de Europese consumentengroep BEUC een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de misleidende promotie van digitale munten als bitcoin en ether op onlineplatformen.

De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 72,74 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 77,15 dollar per vat.