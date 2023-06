‘Groene’ termen maken opmars in vacatureteksten

In Nederlandse vacatures staan steeds vaker termen die te maken met het milieu. Dat signaleert banensite Indeed op basis van een analyse van miljoenen vacatures. Woorden als duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit kwamen in april 23 procent vaker voor dan in dezelfde maand van 2022.

In vergelijking met drie jaar geleden steeg het aantal vacatures met groene termen bijna 60 procent. Ook klikken werkzoekenden steeds vaker op deze vacatures, ontdekte Indeed.

Volgens algemeen directeur Stan Snijders van Indeed Benelux weerspiegelt die ontwikkeling de hogere verwachtingen die werkzoekenden hebben van hun mogelijke werkgevers. “Hoewel salaris de grootste drijfveer blijft in de zoektocht naar een baan, wordt de maatschappelijke impact van een potentiĆ«le nieuwe werkgever en hun vacatures steeds belangrijker”, meent hij.

Indeed keek puur naar de groene termen die in vacatureteksten voorkwamen. Het gaat dus niet alleen maar om wervingsteksten voor openstaande functies die direct te maken hebben met het verbeteren van het milieu of milieuorganisaties.

De sterkste stijging zag de banensite bij ‘groene’ vacatures van technische beroepen. Zo was er een verdubbeling van het aantal wervingsteksten voor monteurs van zonnepanelen met verwijzingen naar klimaat en milieu. Bij vacatures voor elektriciens kwamen die zelfs vier keer zo vaak voor als in april vorig jaar. Volgens Indeed kan dit te maken hebben met de energiecrisis, die het belang van besparingsmaatregelen duidelijk maakte.