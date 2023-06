Inspectie treedt met boete op tegen bagageafhandelaars Schiphol

Zes bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol krijgen een boete van de Arbeidsinspectie als zij niet voldoen aan de eisen om het personeel te ontlasten, bijvoorbeeld door de inzet van tilhulpen. De inspectie stelde de bedrijven een last onder dwangsom in het vooruitzicht. Als zij niets doen gaat die dwangsom over vijftien dagen in. De boetes verschillen per bedrijf, de hoogste is 65.000 euro per maand.

In maart bepaalde de inspectie dat de bagageafhandelaars op Schiphol per direct tilhulpen moeten inzetten voor medewerkers die zwaar sjouwwerk doen. Bij alle bedrijven op de luchthaven die zich met de bagage van passagiers bezighouden “worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen”, schreef de Arbeidsinspectie destijds. Ook op de platforms, waar de vliegtuigen worden ingeladen, werd te weinig gebruikgemaakt van hulpmiddelen.

Eind april is de inspectie nogmaals langsgegaan bij de bedrijven. Daarbij stelden inspecteurs vast dat tilhulpen ontbraken of niet gebruikt werden. “Deze fysieke belasting levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers”, schrijft de toezichthouder. De bedrijven kregen daarop een brief waarin de Arbeidsinspectie aankondigde een last onder dwangsom op te gaan leggen. Ze kregen twee weken de tijd om daarop te reageren.

Overigens maakte Schiphol vorige week bekend een aantal nieuwe hulpsystemen voor de bagageafhandeling te testen, waaronder een nieuwe tilhulp en een systeem waarmee koffers bij het vliegtuig door te schuiven van het transportwagentje op de loopband het bagageruim in kan worden vervoerd. Dan hoeft er dus niet meer te worden getild.