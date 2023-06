NN Group en Aegon in kopgroep AEX, Besi opnieuw bij dalers

De verzekeraars NN Group en Aegon behoorden donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Een positief analistenrapport van investeringsbank RBC, waarin de twee bedrijven als favorieten in de Benelux werden bestempeld, wakkerde de kooplust bij beleggers aan. Chipbedrijf Besi ging daarentegen opnieuw omlaag na de forse koersval een dag eerder.

De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder voorzichtig. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk toch nog niet klaar is met het verhogen van de rente laaide weer op na een onverwachte renteverhoging van de Canadese centrale bank. Hogere rentetarieven zijn met name slecht voor de waarderingen van snelgroeiende chip- en techbedrijven.

De Fed vergadert volgende week over het rentetarief en tot nu toe wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente. De Europese Centrale Bank, die volgende week ook vergadert, heeft al laten doorschemeren dat de rente in de eurozone zo goed als zeker verder wordt opgeschroefd om de inflatie te bestrijden. De renteverhogingen door de ECB zetten ook een rem op de economie. Zo bleek uit herziene cijfers van statistiekbureau Eurostat dat de eurozone in een recessie is beland.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 759,16 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 917,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent.

NN Group dikte 2,4 procent aan en Aegon won 1,7 procent. Ook staalmaker ArcelorMittal en uitzender Randstad stonden in de kopgroep, met plussen van 1,5 en 2 procent. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich en fintechbedrijf Adyen waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen van 2,9 en 2 procent. Besi daalde 1,8 procent. De chiptoeleverancier zakte woensdag al ruim 6 procent na een tegenvallende strategische update van het bedrijf. Chipmachinemaker ASML verloor 1,4 procent.

In de MidKap zakte Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway 4 procent door een verkoopadvies van investeringsbank Bryan Garnier. Wizz Air klom 2 procent in Londen. De Hongaarse budgetmaatschappij verwacht dit jaar weer winst te boeken dankzij het sterke herstel van de luchtvaartsector na de coronapandemie.

De euro was 1,0708 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 72,39 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 76,78 dollar per vat.