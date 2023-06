Rabobank: Nederlandse economie groeit dit jaar 0,6 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 0,6 procent en volgend jaar met 0,9 procent. Dat verwacht de Rabobank, nadat het eerste kwartaal van 2023 een verrassende krimp noteerde door de afzwakkende wereldhandel.

De economische groei wordt vooral beperkt door onder meer personeelstekorten, terwijl de vraag naar goederen en diensten op niveau blijft door de uitgaven van huishoudens en overheidsbestedingen. Het zorgt voor een verhoogde inflatie, al is die niet zo hoog als vorig jaar. Ook gaat de Rabobank ervan uit dat de werkloosheid iets stijgt. Maar die blijft naar verwachting op een laag niveau vanwege de aanhoudende personeelskrapte.

Volgens hoofdeconoom Ester Barendregt van RaboResearch is de afremming van de economie sneller in gang gezet dan voorzien. “Vooral de lagere export en de afbouw van voorraden waren debet aan de krimp in het eerste kwartaal. Voor de rest van het jaar voorzien wij nog altijd een beperkte afkoeling. Het aantal faillissementen ligt weliswaar fors hoger dan vorig jaar, maar is in historisch perspectief nog altijd laag”, zegt Barendregt. “En hoewel de koopkracht van huishoudens onder druk staat door de hoge inflatie, nemen de lonen inmiddels sterk toe, heeft een recordaantal Nederlanders betaald werk en steunt de overheid de inkomens. De vraag van consumenten blijft dus op peil.”

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde woensdag de economische groei van Nederland voor dit jaar op 0,9 procent te schatten. Voor volgend jaar wordt op een groei met 1,4 procent gerekend door de denktank uit Parijs.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde eind vorige maand dat de Nederlandse economie nog steeds in een recessie kan belanden. De laatste economische raming van het CPB dateert van maart. Toen ging het instituut voor dit jaar en volgend jaar uit van respectievelijk 1,6 en 1,4 procent groei van de Nederlandse economie.