Aandelenbroker BinckBank heeft een boete van 530.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het platform, dat inmiddels onderdeel is van het Deense Saxo Bank en ook die naam gebruikt, deed jarenlang niet genoeg om te bepalen of klanten wel genoeg kennis hadden om in geavanceerde financiële producten te handelen.