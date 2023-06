Schiphol definitief mede-eigenaar vliegveld Maastricht

Schiphol heeft donderdag in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de Royal Schiphol Group 40 procent van de aandelen van Maastricht Aachen Airport (MAA) overneemt. Limburg behoudt de overige 60 procent. De partijen willen MAA verder ontwikkelen tot een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven, zowel voor passagiers als voor vracht.

Eerder werd al bekend dat met de overname een bedrag van 4,2 miljoen euro is gemoeid, geld dat in MAA wordt geïnvesteerd. De provincie Limburg was tot donderdag enig aandeelhouder, maar de Limburgse Staten besloten eind vorig jaar Schiphol als nieuwe aandeelhouder aan te trekken.

Schiphol ziet in MAA een vliegveld dat flink kan groeien. Vorig jaar werden vanaf MAA ruim 226.000 passagiers vervoerd en ruim 108.000 ton vracht. Met name het aantal passagiers dat gebruikmaakt van MAA zou de komende jaren fors kunnen toenemen, waarbij gebruikgemaakt zou kunnen worden van elektrische vliegtuigen. Innovatie en elektrisch vliegen zijn speerpunten in de overeenkomst.

Daarnaast investeert Schiphol in MAA omdat het Limburgse vliegveld de tweede vrachtluchthaven van Nederland is. Schiphol en de provincie Limburg willen die positie behouden en uitbouwen. Het vliegveld biedt ook ruimte aan verschillende onderhoudsbedrijven.

De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) sprak vrijdag van een “ijzersterke combinatie”. “MAA kan profiteren van de kennis, ervaring en netwerken van Schiphol, terwijl Schiphol gebruik kan maken van de ervaringen die MAA gaat opdoen met innovaties zoals elektrisch vliegen.”

“We zijn blij dat we Maastricht Aachen Airport nu officieel mogen verwelkomen bij de Royal Schiphol Group”, aldus Robert Carsouw, financieel topman van Schiphol. “Samen verbinden we Nederland met de rest van de wereld en creëren we waarde voor de samenleving en economie. Tegelijkertijd moet dat in balans zijn met de leefomgeving. Daarom zetten we ons, ook in Maastricht, in voor een duurzame luchtvaart met minder impact op het milieu en onze omgeving.”

Met deze laatste opmerking doelt de Schipholbaas op voorwaarden die Limburg stelt. Zo moet de hinder van de luchthaven omlaag en de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk worden beperkt.