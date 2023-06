Zweedse autogordelmaker met Brabantse vestiging schrapt veel banen

De Zweedse producent van autogordels, airbags en andere veiligheidssystemen voor auto’s Autoliv schrapt wereldwijd 6000 banen en wil ook vestigingen sluiten. Het bedrijf heeft ook een vestiging in het Brabantse Boxtel, maar het is nog niet duidelijk of daar banen in gevaar komen en zo ja hoeveel. Autoliv was niet direct bereikbaar voor commentaar.

In totaal verdwijnt één op de negen banen bij het Zweedse concern. Daarnaast verdwijnen ook nog eens 2000 posities bij onderaannemers, ook dat is 11 procent van het totaal.

Met de reorganisatie wil Autoliv zijn productie en logistiek versimpelen, wat ook tot lagere kosten moet leiden. Daarnaast wil het bedrijf hogere kosten voor grondstoffen en lonen doorberekenen aan zijn klanten.

Al eerder sloot Autoliv een deel van de productie in Boxtel. De weverij voor autogordelband werd in 2017 naar Roemenië overgeheveld.