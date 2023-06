Zwitsers parlement akkoord met onderzoek einde Credit Suisse

Het Zwitserse parlement heeft ingestemd met een parlementaire enquête naar de ondergang van Credit Suisse en de redding van de bank door de grotere Zwitserse branchegenoot UBS. In mei werd al bekend dat er een onderzoekscommissie zou worden opgezet om te kijken naar de rol van de overheid, de centrale bank en financiële toezichthouder van Zwitserland bij de redding van Credit Suisse in maart van dit jaar.

Het is pas de vijfde keer in de moderne geschiedenis van Zwitserland dat er zo’n enquêtecommissie is opgericht. Ook zal worden gekeken naar de problemen in voorgaande jaren bij Credit Suisse. De commissie zal speciale bevoegdheden krijgen met dagvaardingen voor ondervraging en inzage in overheidsdocumenten.

Volgende week moeten de politieke partijen in het Zwitserse parlement besluiten welke parlementariërs zitting nemen in die commissie van veertien personen. Het exacte mandaat van de commissie is nog niet vastgesteld.

De ondergang van Credit Suisse en de overname door UBS tijdens een hectisch weekend in maart hebben veel ophef veroorzaakt in Zwitserland. De regering bood namelijk tientallen miljarden aan garanties om die redding gedaan te krijgen. Daarmee wilde de overheid een grotere crisis in de Zwitserse en wereldwijde bankensector voorkomen.