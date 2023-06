Autobedrijven Tesla en GM bij winnaars op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten gesloten. De autobedrijven Tesla en General Motors (GM) stonden bij de winnaars. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de aankondiging dat ook GM, bekend van Chevrolet en Hummer, de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gaat gebruiken voor zijn voertuigen. Verder werd vooral gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve volgende week.

De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 33.876,78 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent vooruit tot 4298,86 punten, het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 13.259,14 punten.

Het aandeel Tesla kreeg er ruim 4 procent bij en de koers van GM steeg meer dan 1 procent. Eigenaren van een elektrische auto van GM kunnen dankzij de deal vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten terecht bij alle laadpunten van Tesla.

Eind vorige maand liet autofabrikant Ford (plus 1,2 procent) al als eerste bedrijf weten die standaard te gaan gebruiken, waardoor ook de elektrische Ford-modellen terecht kunnen bij de laadpunten van Tesla. De uitbaters van concurrerende snellaadstations EVgo en ChargePoint zakten daarentegen tot 13 procent in waarde.

Netflix’ aanpak van het delen van abonnementen levert de videostreamingdienst al direct nieuwe gebruikers op. Volgens een bedrijf dat streamingdiensten in de gaten houdt, zijn er in jaren niet zoveel nieuwe abonnementen op Netflix afgesloten in de VS als de afgelopen periode. Het aandeel Netflix steeg 2,6 procent.

Softwarebedrijf Adobe werd 3,4 procent hoger gezet, na een adviesverhoging door analisten van de bank Well Fargo. Volgens de kenners kan Adobe profiteren van de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie.

De euro was 1,0744 dollar waard, tegen 1,0751 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 70,31 dollar. Brentolie zakte ook 1,4 procent, op 74,91 dollar per vat.