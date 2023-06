Chemiebedrijven IMCD en DSM zetten AEX in het rood

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag door forse koersverliezen van IMCD en DSM-Firmenich. De chemiebedrijven kampten met een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Croda International, die daarop bijna 14 procent verloor in Londen. IMCD en DSM-Firmenich raakten rond de 6 procent kwijt in Amsterdam.

De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers nemen geen grote risico’s voorafgaand aan de rentevergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die volgende week worden gehouden. De hoop dat de Fed de rente in de Verenigde Staten niet verder gaat verhogen bood daarbij enige steun aan de chip- en techsector. Hogere rentes zijn vooral ongunstig voor de snelgroeiende chip- en techbedrijven.

In de eurozone gaat de rente naar verwachting wel verder omhoog. ECB-president Christine Lagarde heeft namelijk al aangegeven dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden en de rentetarieven in het eurogebied zo goed als zeker verder zullen worden opgeschroefd.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 757,91 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 914,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

ASML, Besi en ASMI wonnen tot 0,6 procent. De chipbedrijven profiteerden onder meer van omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke afnemer van chipmachines van ASML, zag de omzet in mei met ruim 19 procent stijgen ten opzichte van een maand eerder. Verzekeraar Aegon en zorgtechnologieconcern Philips gingen aan kop in de AEX, met plussen van 1 procent.

In de MidKap stonden metalengroep AMG en technologiegroep TKH bovenaan, met winsten van 1,8 en 1,6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM volgde met een plus van 1,5 procent. Koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, sloot de rij met een verlies van dik 1 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam en verlichtingsbedrijf Signify verloren 1 procent.

UBS won 0,2 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank heeft een akkoord bereikt met de overheid over een dekking van de verliezen die de bank zou kunnen lijden als gevolg van de redding van zijn noodlijdende branchegenoot Credit Suisse. De laatste grote horde voor afronding van de overname is daarmee genomen.

De euro was 1,0757 dollar waard, tegen 1,0776 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,55 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 76,26 dollar per vat.