Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI in kopgroep van AEX

ASML, Besi en ASMI stonden vrijdag in de kopgroep van de AEX-index op het Damrak, die vrijwel onveranderd bleef. De chipbedrijven profiteerden onder meer van omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke afnemer van chipmachines van ASML, zag de omzet in mei met ruim 19 procent stijgen ten opzichte van een maand eerder.

De hoop dat de Federal Reserve volgende week de rente niet verder gaat verhogen bood enige steun aan de chip- en techsector. Hogere rentes zijn namelijk vooral ongunstig voor de snelgroeiende chip- en techbedrijven. De hoop op een rentepauze van de Fed nam weer toe na nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is gestegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2021. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt daarmee te verslechteren en de Fed zou daardoor een pauze kunnen inlassen met de renteverhogingen.

De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. De Amerikaanse centrale bankiers vergaderen volgende week dinsdag en woensdag over het rentetarief. Op de eerste vergaderingsdag komt nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Economen verwachten dat de inflatie in de grootste economie ter wereld vorige maand iets is afgekoeld. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog. De kans is dan ook groot dat de Fed zelfs bij een rentepauze zal hinten op een mogelijke verdere verhoging in juli.

De AEX noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 760,67 punten. De MidKap won een fractie tot 916,32 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen bleef vlak.

ASML, ASMI en Besi wonnen tot 0,8 procent. Zorgtechnologieconcern Philips was de sterkste stijger met een winst van dik 1 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich en chemicaliƫndistributeur IMCD sloten de rij in de AEX, met verliezen van 2,6 en 1,8 procent.

In de MidKap ging metalengroep AMG aan kop met een plus van 2,8 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en speciaalchemiebedrijf Corbion stonden onderaan met minnen van rond de 1 procent.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegen 1,0776 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 70,89 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 75,56 dollar per vat.