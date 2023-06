FNV wil duidelijke grens voor werken in hitte

Vakbond FNV wil dat de overheid duidelijke grenzen stelt wanneer het onverantwoord is om in de hitte te werken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de zwaarte van het werk, maar ook met verschillende weersomstandigheden als luchtvochtigheid en wind. Nu is het aan werkgevers om beleid vast te stellen voor gevaarlijke weersomstandigheden, maar volgens de vakbond gebeurt dat nauwelijks.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong stelt dat er allerlei wetenschappelijke normen bestaan om te bepalen wanneer werken in de hitte schade aan de gezondheid veroorzaakt. Dat is het criterium dat in de wet staat. “Deze normen moeten voor alle werknemers gelden, zodat werknemers weten wanneer ze moeten stoppen met werken gelet op de hitte”, aldus Jong. Die normen bieden bedrijven nog de nodige ruimte, “aangezien elke werksituatie anders is”.

FNV heeft wel een eigen app die werknemers adviseert of het nog veilig is om te werken. Die houdt ook rekening met zaken als zwaarte van het werk en de noodzaak om beschermende kleding te dragen.