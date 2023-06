Kyiv: krimp economie in eerste kwartaal minder sterk dan gedacht

De economie van Oekraïne is in het eerste kwartaal van dit jaar met 10,5 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder vanwege de Russische invasie van het land. Maar daarmee valt de krimp wel minder sterk uit dan eerder werd gevreesd, aldus de Oekraïense minister van Economische Zaken Joelia Sviridenko.

Het land wordt hard geraakt door verwoestingen van onder meer belangrijke infrastructuur en elektriciteitsnetten, met bijvoorbeeld aanvallen door raketten en drones. Ook is veel landbouwgrond onbruikbaar geworden en zijn mannen naar het front gegaan om te vechten tegen de Russische invasiemacht.

Het ministerie had echter op een neergang van meer dan 14 procent gerekend. “De cijfers suggereren dat de Oekraïense economie zich sneller aanpast en herstel toont dan tot dusver verwacht”, aldus Sviridenko. Zo was in vergelijking met een kwartaal eerder zelfs een groei van 2,4 procent te zien, aldus de minister.

Ze stelt dat de regering in Kyiv zich blijft focussen op het stabiliseren van het energienetwerk en het aanpakken van logistieke problemen voor de export van Oekraïne, waaronder bij de uitvoer van landbouwproducten. De verwoesting door de damdoorbraak in het zuiden van Oekraïne zorgt wel voor extra problemen, aldus de minister.

Vorig jaar kromp de economie van Oekraïne met bijna een derde. De totale kosten voor wederopbouw worden door de Wereldbank vooralsnog geraamd op meer dan 400 miljard dollar, maar dat bedrag zal naar verwachting nog verder gaan stijgen.