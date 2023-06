Man (53) uit Aerdenhout langer vast voor dividendstrippen

Een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout, die dinsdag is aangehouden door de FIOD, blijft veertien dagen langer vastzitten op verdenking van het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en het zogeheten dividendstrippen. De man werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam, die het voorarrest heeft verlengd.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse belastingdienst ruim 4 miljoen euro onterecht uitbetaald als gevolg van de fraude.

Het OM ziet dividendstrippen als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit. Door aandelen op het juiste moment te verhandelen kan meer dividendbelasting terug worden gevraagd dan waar recht op is. De fraudes, met namen als cum/cum- en cum/ex-fraude, benadelen de schatkist jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money is de in Aerdenhout gearresteerde man de bedenker van deze fraudesoorten.