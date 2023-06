Mars-reep, Whiskas-voeding en Maggi-blokjes keren terug bij Jumbo

Producten van Mars en Nestlé zoals Mars-repen, Whiskas-dierenvoeding en Maggi-blokjes keren terug in de schappen van supermarktketen Jumbo. Deze producten verdwenen er eerder dit jaar als gevolg van strubbelingen in de prijsonderhandelingen tussen Jumbo en de voedingsmiddelenconcerns. Maar deze week is Jumbo erin geslaagd om tot nieuwe prijsafspraken te komen.

Hiermee is het al maanden durende conflict voorbij, bevestigt een woordvoerder van Jumbo na berichtgeving door vakwebsite Distrifood. Over de afspraken met Mars en Nestlé wil de zegsman geen details geven. Eerder klaagde Jumbo nog te worden geconfronteerd met zeer sterke prijsstijgingen vanuit sommige leveranciers van A-merken. Die vond de super “niet te verklaren”. Het gevolg van die situatie was dat de producten van Mars en Nestlé uit de winkels verdwenen.

“Voor een heel groot deel hebben we het kunnen opvangen met huismerken”, zegt de woordvoerder. Maar Mars wees er eerder al op dat het niet voor alle klanten zo makkelijk is om over te stappen op een ander merk. De fabrikant zei begin maart dat het “in het belang van de consument en hun huisdieren” was dat er een nieuwe deal zou worden gesloten.

Sinds de oorlog in Oekraïne is de inflatie in Europa hard opgelopen. Veel fabrikanten verhogen de laatste tijd in rap tempo hun prijzen. Supermarkten doen dat ook, omdat anders hun marge onder druk komt te staan. Maar ze zijn tegelijk huiverig, want als ze alle toegenomen kosten doorberekenen aan hun klanten dan bestaat het risico dat die hun boodschappen liever ergens anders gaan doen.