Máxima na uitspraken over digitale euro: niets aan de hand

Koningin Máxima heeft voor het eerst gereageerd op het bericht dat ze zou zijn teruggefloten door het ministerie van Financiën vanwege haar uitspraken over een invoering van een digitale euro. Ze noemt het “goed” dat mensen daarover discussiëren maar volgens haar is er “niets aan de hand”, zo zegt ze tegen royaltyverslaggever Rick Evers.

Het AD schreef in april dat het ministerie wil dat Máxima zich minder uitspreekt over een digitale munt omdat er iedere keer negatieve reacties binnenkwamen als ze dat deed. De koningin is zich van geen kwaad bewust en stelt alleen dat ze “heel veel vragen” krijgt van centralebankiers of zo’n munt goed is voor inclusieve financiering.

“Dus mijn taak is alleen maar zeggen of dat goed is voor inclusieve financiering. En ik heb gezegd: niet altijd. Dat is alles wat ik heb gezegd”, legt de koningin uit. Ze heeft daarover ook contact met minister van Financiën Sigrid Kaag.

Máxima sprak zich onder meer in november uit over een digitale euro tijdens een topconferentie in Brussel. Ze stelde toen dat als de EU dat wil, de invoering moet gebeuren met de gedachte dat achtergestelde groepen daar ook voordeel uit moeten kunnen halen.

Koningin Máxima sprak in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Zij zet zich in deze functie wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, ook lage-inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken.