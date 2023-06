Mogelijk doorbraak gesprekken tussen VDL en vakbonden rond Nedcar

Na enkele informele gesprekken eerder deze week lijkt er een doorbraak te komen in de onderhandelingen tussen vakbonden en industrieconcern VDL rond autofabriek Nedcar. Volgens CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma is Nedcar-eigenaar VDL “bereid om grote stappen te zetten”.

Bruinsma zei dat vrijdagochtend tijdens een stakingsbijeenkomst in Holtum, op een steenworp afstand van de Limburgse fabriek. “Heb vertrouwen in dit proces”, hield Bruinsma de honderden stakers voor. “Heb hoop op een goede oplossing!” Vrijdagmiddag bespreken de vakbonden de nieuwe situatie met de kaderleden. Bruinsma en andere vakbondsbestuurders wilden verder niets zeggen over de mogelijke doorbraak in de onderhandelingen.

Enkele werknemers suggereerden vrijdag dat er mogelijk een akkoord in het verschiet zou liggen, maar de vakbonden willen geen verdere mededelingen hierover doen. Bij VDL was niet direct iemand voor een reactie beschikbaar.

Vrijdag was de achtste officiĆ«le stakingsdag bij Nedcar. Daaraan zijn twee wilde stakingsdagen vooraf gegaan. De vakbonden zijn boos omdat VDL niet tegemoet wil komen aan hun voorstel voor een beter sociaal plan. Het bod van VDL vinden zij te laag. Een nieuw sociaal plan is nodig omdat in november ruim 1800 mensen hun baan verliezen, en er mogelijk evenveel mensen in maart 2024 weg moeten. Dit omdat dan een contract met de Duitse autofabrikant BMW afloopt voor de productie van MINI’s bij Nedcar in Born. Bij Nedcar werken 3950 mensen.

De actievoerders werden vrijdag ook toegesproken door CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij riep minister Micky Adriaansens van Economische Zaken op zo snel mogelijk in het regeringsvliegtuig te stappen om naar nieuw werk voor Nedcar te zoeken. “Stap in dat vliegtuig, ga naar Japan, Amerika of om het even waar, en zorg dat er werk hierheen komt”, zei hij. “Ik zal dit zelf aankaarten in Den Haag.”

“Het kan niet zo zijn dat een familiebedrijf als VDL, met honderd bedrijven, geen verantwoordelijkheid neemt voor het personeel. De familie is groter dan dat kleine kringetje, ook jullie werknemers horen bij die familie. De directie moet zich schamen dat jullie afscheid niet op een goede manier gebeurt!”

Het is nog niet duidelijk of de stakingen volgende week hervat worden.