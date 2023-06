Personeel veerdienst Ameland bezorgd over inkomen

Het personeel van Wagenborg Passagiersdiensten is bezorgd over hun inkomen, als het plan om veel veerdiensten naar Ameland te schrappen doorgaat. De circa 150 werknemers worden betaald voor het aantal uren dat zij werken. Als er vanaf 20 juni veel minder veren gaan varen, kunnen zij minder uren werken en verdienen ze veel minder. CNV Vakmensen wil garanties van Wagenborg voor de huidige arbeidsvoorwaarden, laat de bond vrijdag weten.

Wagenborg heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begin juni laten weten dat de veerdienst van en naar Ameland eenrichtingsverkeer wordt. Dat is volgens het bedrijf noodzakelijk, omdat de vaargeul naar Ameland zo dichtslibt dat vaker varen levensgevaarlijk en onverantwoord is. “We opereren al lang op de grens van het verantwoorde”, stelt de rederij. Vorig najaar werd na een gesprek op het ministerie besloten dat Rijkswaterstaat de vaargeul dagelijks zou gaan baggeren, maar dat heeft niet voldoende geholpen volgens Wagenborg.

CNV Vakmensen en burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland zien de problemen van de rederij. “Maar dit besluit komt wel heel ongelegen, zo aan het begin van het vakantieseizoen”, aldus de vakbond. “Voor de werknemers is het heel vervelend dat zij de boodschap moeten overbrengen aan teleurgestelde vakantiegangers die niet aan boord kunnen.” Burgemeester Stoel is bezorgd over de leefbaarheid op het eiland, aangezien veel eilanders elke dag met de veerdienst naar de vaste wal reizen voor werk of opleiding.

CNV Vakmensen wil dat de overheid snel een besluit neemt over afdoende maatregelen voor een blijvend veilige vaargeul.