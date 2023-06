Platenlabel UMG wil hoger inkomen Drake via nieuw streamingmodel

Artiesten als Drake en Taylor Swift zouden binnenkort weleens fors meer kunnen gaan verdienen aan hun muziek via streamingdiensten. Hun platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) praat volgens bronnen van persbureau Bloomberg met streamingplatform SoundCloud voor een andere verdeling van de beloning voor hun artiesten.

UMG-topman Lucian Grainge had eerder dit jaar al aangekondigd een nieuwe beloningsstrategie te willen, die “alle abonnees op waarde schat en de muziek beloont waar ze van houden”. Specifieker is hij hierover nog niet geweest. Ingewijden zeggen nu dat consultants kijken naar verschillende uitwerkingen van een “artiest centraal-model”. Ook met onder meer streamingdienst Deezer wordt hierover gepraat.

SoundCloud werkt met onder meer platenlabel Warner Music al met het in 2021 ge├»ntroduceerde systeem ‘Fan-Powered Royalties’. Daarmee worden de inkomsten vanuit het luistergedrag van iedere afzonderlijke abonnee direct toegewezen aan de beluisterde artiest, in plaats van dat alles eerst op een grote hoop gaat. Zo moeten artiesten met trouwe fans erop vooruitgaan ten koste van muzikanten die veel streams genereren doordat zij in bepaalde afspeellijsten voorkomen. SoundCloud richt zich in grotere mate dan concurrenten Spotify en Apple Music op nichemuziek van onafhankelijke artiesten.

UMG, de grootste platenmaatschappij ter wereld, wilde tot nu toe niet in dit model meegaan. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming heeft juist grote wereldsterren zoals ook The Weeknd onder zijn hoede.

De muziekindustrie zag haar inkomsten de afgelopen tien jaar toenemen door de opkomst van streaming. Maar de afgelopen jaren groeit de sector niet meer zo hard doordat er ook nog altijd veel illegaal geluisterd wordt. Platenlabels zijn daarom op zoek naar nieuwe manieren om de inkomsten te laten stijgen.