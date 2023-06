Scheidend directeur: India wordt grootste markt voor Unilever

De vertrekkende topman van Unilever in India verwacht dat zijn land “onvermijdelijk” de grootste markt qua omzet zal worden voor het Britse levensmiddelenconcern. En dat zal volgens hem mogelijk al voor het komende decennium kunnen gebeuren. De baas van Hindustan Unilever, Sanjiv Mehta, waarschuwde zijn opvolger wel dat hij het hoofd zal moeten bieden aan een steeds heviger wordende concurrentie in het land.

“Internationale bedrijven richten hun pijlen op India, terwijl grote lokale bedrijven ook ambities hebben om hun marktaandeel uit te breiden”, zei de 62-jarige Mehta in een interview met persbureau Bloomberg. Kleinere bedrijven en start-ups die zich richten op nichesegmenten vormen volgens hem ook een bedreiging voor het concern achter Dove-zeep en Magnum-ijs.

Mehta draagt later deze maand het roer over aan mede-Unilever-veteraan Rohit Jawa, in een tijd van intense investeringsinteresse in India. Lokale miljardairs als Ambani en Adani, en grote conglomeraten zoals Tata Group, breiden hun reikwijdte ook uit naar huishoudelijke artikelen om te profiteren van de enorme bevolkingsomvang van India, die waarschijnlijk al groter is dan die van China. De gigantische Indiase markt lokt ook grote internationale bedrijven zoals Amazon en Apple.

India boekt ook vooruitgang in zijn streven om de dominantie van China op het gebied van productie, met name van chips en elektronica, aan te vechten. Zo wil het land meer bedrijven aantrekken die hun toeleveringsketens willen diversifiëren en minder afhankelijk willen zijn van China.

“De concurrentie, we moeten absoluut duidelijk zijn, zal blijven toenemen”, verklaarde Mehta. “Er zullen maar weinig multinationals zijn die India niet bovenaan hebben staan in hun strategische plannen. Elk groot bedrijf zal zijn omzet in het land graag willen verdubbelen.”

Ondanks de positieve vooruitzichten voor India staat Unilever ook voor uitdagingen op korte termijn. Zo heeft de aanhoudend hoge inflatie geleid tot een eenzijdig herstel na de coronapandemie. De meer welvarende stedelijke markten doen het daarbij veel beter dan de plattelandsgebieden, waar ongeveer 70 procent van de bevolking woont. “De prijzen moeten dalen om de consumptie aan te jagen”, aldus Mehta “Er zijn altijd inkomensverschillen geweest in India. Dat is een van de uitdagingen waar het land voor staat. Het draait niet alleen om economische groei, maar ook om hoe we een meer inclusieve groei kunnen krijgen.”