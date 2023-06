Tesla en GM stijgen op Wall Street na deal over laadpunten

Tesla en General Motors (GM) behoorden vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat ook GM, bekend van Chevrolet en Hummer, de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gaat gebruiken voor zijn voertuigen. Eigenaren van een elektrische auto van GM kunnen daardoor vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten terecht bij alle laadpunten van concurrent Tesla. Het aandeel GM won 4 procent.

Tesla dikte 5,3 procent aan. De door Tesla ontwikkelde stekker, de zogeheten North American Charging Standard, is door de koppositie van Tesla op het gebied van elektrische auto’s de meest gebruikte stekker in de VS. Eind vorige maand liet autofabrikant Ford (plus 2,3 procent) al als eerste bedrijf weten die standaard te gaan gebruiken, waardoor ook de elektrische Ford-modellen terecht kunnen bij de laadpunten van Tesla. De uitbaters van concurrerende snellaadstations EVgo en ChargePoint zakten daarentegen 7 en 8,1 procent.

Netflix’ aanpak van het delen van abonnementen levert de videostreamingdienst al direct nieuwe gebruikers op. Volgens een bedrijf dat streamingdiensten in de gaten houdt, zijn er in jaren niet zoveel nieuwe abonnementen op Netflix afgesloten in de Verenigde Staten als de afgelopen periode. Het aandeel Netflix steeg 2,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef afwachtend. Alle aandacht gaat uit naar het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week op het programma staat. De Amerikaanse centralebankiers vergaderen dinsdag en woensdag over het rentetarief. Op de eerste vergaderdag komt nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Beleggers hopen dat de Fed zal besluiten de rente voorlopig niet nog verder te verhogen. De kans is echter groot dat de Fed zelfs bij een rentepauze zal hinten op een mogelijke verdere verhoging in juli.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.869 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 4312 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 13.347 punten.

DocuSign dikte 1,8 procent aan. Het bedrijf dat elektronische ondertekening van overeenkomsten mogelijk maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook pakt de omzet hoger uit dan voorzien.