TikTok-moeder mengt zich in strijd om Chinees alternatief ChatGPT

Ook TikTok-moederbedrijf ByteDance mengt zich in de strijd om de beste kunstmatige intelligentie(AI)-tool. Volgens een woordvoerder van het Chinese concern testen medewerkers nu de chatbot met de voorlopige naam Grace. In China is na de lancering van het populaire ChatGPT een felle strijd losgebarsten voor een lokale versie van de generatieve AI.

Generatieve kunstmatige intelligentie is een technologie die met het combineren van beschikbare informatie op internet vragen kan beantwoorden op een manier die veel weg heeft van een menselijke reactie. Dit kreeg veel aandacht na het verschijnen van ChatGPT in november.

In China is nog veel om voor te strijden op dit gebied, aangezien Amerikaanse toepassingen zoals ook Bard van Google mogelijk niet worden goedgekeurd door Chinese toezichthouders. Ontwikkelaars in het land hebben daarbij wel last van importbeperkingen op Amerikaanse chips, die ze daardoor niet kunnen gebruiken om hun AI-modellen te trainen.

ByteDance heeft met het populaire sociale medium TikTok al veel succes met kunstmatige intelligentie. De Chinese onderneming gebruikt de technologie dan vooral om de filmpjes zo goed mogelijk af te stemmen op de gebruiker. In China kwam zoekmachine Baidu in maart al met een alternatief voor ChatGPT. Ook techbedrijven Alibaba en Tencent zijn bezig om de Chinese markt te veroveren.