UBS bereikt akkoord over verliesgarantie overname Credit Suisse

UBS en de Zwitserse overheid hebben een akkoord bereikt over een dekking van de verliezen die de Zwitserse bank zou kunnen lijden als gevolg van de redding van zijn Credit Suisse. UBS heeft daarmee de laatste grote horde genomen om de historische overname van zijn branchegenoot af te ronden. Door de overname ontstaat een bankkolos die twee keer zo groot is als de gehele Zwitserse economie.

Onder druk van de Zwitserse regering nam UBS het kleinere Credit Suisse in maart over voor dik 3 miljard euro. UBS, dat toen werd geleid door de Nederlander Ralph Hamers, redde de door schandalen geplaagde bank daarmee van de ondergang. Klanten van Credit Suisse haalden namelijk steeds meer geld weg bij de bank waardoor die dreigde om te vallen. Hamers stapte na de overname op en droeg het roer over aan oud-topman Sergio Ermotti van UBS, die meer ervaring heeft met overnames en reorganisaties dan de oud-topman van ING.

UBS had bij de overname al aangedrongen op bescherming van de overheid tegen moeilijk te voorspellen verliezen. Onder de voorwaarden van het vrijdag gesloten akkoord neemt UBS de eerste 5 miljard frank (zo’n 5,2 miljard euro) aan verliezen voor zijn rekening. De overheid staat garant voor tot 9 miljard frank (zo’n 9,3 miljard euro) aan eventuele verdere verliezen.

De ondergang van Credit Suisse en de overname door UBS hebben veel ophef veroorzaakt in Zwitserland, mede door de beloofde verliesgarantie van de overheid. Donderdag stemde het Zwitserse parlement in met een parlementaire enquête naar de rol van de overheid, de centrale bank en financiële toezichthouder van Zwitserland bij de reddingsoperatie van Credit Suisse.