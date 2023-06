‘Virtuele elektriciteitscentrale’ van Eneco moet balans bewaken

Eneco wil met de koppeling van windparken, zonneparken, batterijen en andere fysieke objecten aan een virtueel platform problemen op het elektriciteitsnet tegengaan. De energieleverancier hoopt ook kleinere apparatuur zoals laadpalen of elektrische auto’s aan te sluiten op deze ‘virtuele elektriciteitscentrale’, die moet helpen om vraag en aanbod van elektriciteit in balans te krijgen.

Elektriciteit moet in de regel op hetzelfde moment worden opgewekt als waarop het wordt gebruikt. Dat brengt bij hernieuwbare energiebronnen problemen met zich mee, bijvoorbeeld als er een overschot aan stroom ontstaat op momenten met veel zon of wind. Ook kunnen tekorten aan groene energie ontstaan, waarbij fossiele centrales nog vaak de gaten moeten opvullen.

Het platform Myriad van Eneco, volgens het bedrijf het eerste in zijn soort in Nederland, moet die problemen verkleinen. Door alle kleine en grote op het elektriciteitsnet aangesloten apparatuur digitaal te koppelen, kan slimme software vervolgens vraag en aanbod in balans brengen. Zo geeft Eneco het voorbeeld van laadpalen die aangaan bij een overschot aan zonne-energie. Ook zouden accu’s van elektrische auto’s stroom kunnen terugleveren aan het net als de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod, mits de eigenaren daar toestemming voor geven.