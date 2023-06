Topman: wapenfabrikant Rheinmetall kan 17 miljard waard worden

De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall verwacht de komende jaren flink meer waard te worden. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vraag naar munitie en pantservoertuigen, waardoor het bedrijf vorig jaar recordresultaten boekte. Volgens topman Armin Papperger zou de beurswaarde van Rheinmetall kunnen stijgen van 10,5 miljard euro naar 17 miljard euro.

“Dat is op de middellange termijn realistisch voor Rheinmetall”, zei Papperger in een interview met nieuwssite Redaktionsnetzwerk Deutschland. “Een groot deel van onze groei is terug te voeren op de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Geen land in Europa is goed voorbereid op een situatie waarin een agressor binnenvalt. Dat hebben de regeringen begrepen, dus stijgt de vraag naar onze producten”, verklaart hij.

De Duitse regering is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne voor wat betreft het leveren van militaire hulp. Zo leverde het land al wapens en munitie die waren geproduceerd door Rheinmetall, Maar bij bepaalde soorten munitie loopt de wapenfabrikant tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan.

“Bij pantsermunitie beschikken we over de grootste productiecapaciteit ter wereld. Daar zijn geen problemen. Maar het ziet er anders uit bij artilleriemunitie met een kaliber van 155 millimeter. Daarvan kunnen wij nu 450.000 stuks per jaar maken, maar alleen al Oekraïne heeft 1 miljoen stuks nodig.”

Papperger zei verder dat Rheinmetall ook met niet-militaire technologie wil groeien. Zo ontwikkelt het concern compressoren voor warmtepompen die minder lawaai maken.