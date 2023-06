Financiële markten kijken uit naar rentebesluiten Fed en ECB

De financiële markten zijn in de nieuwe beursweek vooral scherp op de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Ze maken weer bekend of ze de rentes gaan verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Daarnaast gaat de aandacht van beleggers onder meer naar een strategie-update van Shell.

Bij het rentebesluit van de Fed op woensdag is het de vraag of de Amerikaanse centralebankenkoepel een pauze wil inlassen in de renteverhogingen. Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie immers af. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen, maar op deze manier dreigt de Fed de Amerikaanse economie ook in een recessie te storten.

Een dag later is het de beurt aan de ECB. Die voert de rente naar verwachting opnieuw met een kwart procentpunt op. “De afname van de inflatie in mei was groter dat verwacht, maar het is nog veel te vroeg om een overwinning op de inflatie uit te roepen”, verklaart Ulrike Kastens, econoom bij vermogensbeheerder DWS. “Ik verwacht dan ook dat de ECB zich zal houden aan haar boodschap: ze zal de beschikbare economische data nauwgezet volgen en laten doorschemeren dat er verdere rentestappen kunnen volgen.”

Shell maakt woensdag op een beleggersdag bekend welke strategische koers het olie- en gasbedrijf de komende jaren zal varen. De nieuwe topman Wael Sawan opereert daarbij op het spanningsveld tussen groene eisen aan de ene kant en de belofte Shells beurswaarde op te krikken aan de andere kant.

Ook houdt de markt de bankensector waarschijnlijk weer nauwgezet in de gaten. Credit Suisse-topman Ulrich Körner heeft medewerkers in een interne memo laten weten dat de overname van de geplaagde bank door branchegenoot UBS maandag zal worden afgerond. Komende tijd gaat UBS waarschijnlijk veel banen schrappen om de organisatie opnieuw vorm te geven.

In de cryptowereld is het verder erg onrustig en daar kunnen in de nieuwe beursweek ook weer ontwikkelingen zijn. Met name kleinere cryptomunten zijn flink in waarde gedaald sinds de Amerikaanse toezichthouder SEC cryptobeurzen Coinbase en Binance heeft aangeklaagd wegens het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders. De stappen luiden mogelijk een nieuw hoofdstuk in als het gaat om de opstelling van autoriteiten richting grote cryptopartijen. De Nigeriaanse financiële waakhond heeft de operaties van Binance in het Afrikaanse land inmiddels al “illegaal” verklaard.