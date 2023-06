Tesla zoekt leveranciers in Mexico, wil er ook meer klanten

Tesla is op zoek naar lokale leveranciers van onderdelen in Mexico terwijl de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s zich voorbereidt op de bouw van zijn eerste fabriek in het land. Maar het bedrijf van topman Elon Musk zou er op den duur ook graag meer klanten willen.

“Er zijn veel mogelijkheden voor sommige oudere leveranciers die vroeger componenten voor verbrandingsauto’s maakten, om over te stappen op elektrisch”, heeft Eugenio Grandio gezegd tijdens een evenement met media in Mexico. Hij is aangesteld om de bouw van de fabriek in de Noord-Mexicaanse staat Nuevo Leon in goede banen te leiden.

Het gaat om de eerste fabriek van Tesla ten zuiden van de Amerikaanse grens en de bouw is onderdeel van de plannen van Musk om de wereldwijde productie uit te breiden. Eerder werd al bekend dat Tesla ongeveer 5 miljard dollar uittrekt voor de nieuwe vestiging. Ook onder meer BMW en General Motors hebben plannen bekendgemaakt om te investeren in de productie van elektrische auto’s in Mexico.

De stekkerwagens die straks in Mexico worden gemaakt zijn nog wel voornamelijk bedoeld voor de Amerikaanse, Europese en Aziatische markt. Grandio zei dat “de tafel is gedekt” voor een overgang naar elektrische auto’s, aangezien de VS, Europa en China daarvoor regelgeving hebben ingevoerd, zoals beperkingen op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor of belastingverlagingen voor elektrisch rijden.

Latijns-Amerika “kan niet achterblijven”, gaf Grandio ook aan. De regio moet volgens hem kijken of er soortgelijke stappen kunnen worden genomen om het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. “We moeten onze regelgeving aanscherpen.”