Adyen en Wolters Kluwer aan kop in groene AEX, Shell bij dalers

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omhoog onder aanvoering van informatieleverancier Wolters Kluwer en betaalbedrijf Adyen. Olie- en gasconcern Shell kampte daarentegen met een daling van de olieprijzen en stond in de staartgroep. Bij de middelgrote bedrijven profiteerde energiespecialist Alfen daarentegen van een grote deal met netbeheerder Stedin.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van de rentebesluiten van de centrale banken, die later deze week op het programma staan. In het eurogebied zal de Europese Centrale Bank (ECB) zo goed als zeker de rente donderdag verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Federal Reserve op woensdag na tien renteverhogingen op rij even een pauze zal houden. In China en Japan vergaderen de centrale bankiers op respectievelijk donderdag en vrijdag over het rentebeleid.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 762,83 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 917,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. Londen won een fractie.

Adyen en Wolters Kluwer wonnen 1,4 procent. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep van de AEX, met winsten van rond de 1 procent. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich sloot de rij met een min van 2 procent.

Shell verloor 1,2 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,5 procent tot 68,45 dollar en Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 73,22 dollar per vat. Het olie- en gasconcern houdt woensdag ook een beleggersdag en zal dan meer bekendmaken over de strategie voor de komende jaren. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal bekijkt Shell daarbij de opties voor zijn verlieslatende chemische activiteiten.

In de MidKap klom Alfen 1,2 procent. Het bedrijf gaat samen met zijn niet-beursgenoteerde branchegenoot Batenburg Techniek jaarlijks vijfhonderd transformatorstations leveren aan Stedin om het elektriciteitsnet uit te breiden. De contracten hebben een waarde van 160 miljoen euro.

UBS steeg 1 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank heeft de overname van concurrent Credit Suisse afgerond. Komende tijd gaat UBS waarschijnlijk duizenden banen schrappen om de organisatie opnieuw vorm te geven. In Frankfurt won Volkswagen 0,5 procent. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt treft het autoconcern voorbereidingen voor de grootste reorganisatie in decennia.

De euro was 1,0782 dollar waard, tegen 1,0751 dollar op vrijdag.