AWVN: zorgen bij werkgevers over aanhoudend hoge loonafspraken

Werkgevers maken zich zorgen over de forse loonsverhogingen die de laatste tijd aanhoudend in cao’s worden afgesproken. “Veel bedrijven kunnen hun stijgende kosten niet doorberekenen”, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor Nederlandse bedrijven.

In mei bedroeg de loonsverhoging in de 38 in deze maand afgesloten cao’s gemiddeld 8,2 procent. Daarmee lag de loonafspraak opnieuw boven de inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder namelijk al bekend dat het prijspeil in Nederland vorige maand 6,1 procent hoger lag dan in dezelfde maand vorig jaar.

Volgens AWVN zullen de huidige percentages veel bedrijven dwingen kostenbesparende maatregelen te treffen om concurrerend te blijven. De organisatie constateert inmiddels al een aantal maanden dat vakbonden sneller overgaan tot acties en stakingen of dreigingen daartoe. AWVN roept de bonden nu op “een nieuwe balans te zoeken in de cao-onderhandelingen”. Ze zouden in de ogen van de werkgevers ook “langetermijneffecten” mee moeten wegen.

De cijfers van AWVN worden goed in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot maakte zich vorige week ook al zorgen naar aanleiding van de hoge loonsverhogingen die vakbonden en werkgevers recentelijk in sommige branches hebben afgesproken. In sommige branches gingen de lonen met 10 procent of meer omhoog. Daardoor kan het moeilijker worden om een einde te maken aan de flinke prijsverhogingen van de laatste tijd, gaf Knot aan in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Het centralebankhoofd waarschuwde eerder ook al dat als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10 procent of meer omhoog gaan er een loon-prijsspiraal dreigt. In zo’n scenario krijgen mensen flink meer te besteden, gaan ze meer uitgeven en worden bedrijven, die hun kosten extra zien toenemen, aangezet om hun prijzen verder op te voeren. Dat maakt het lastiger om de inflatie omlaag te krijgen.