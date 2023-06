Aziatische beurzen gemengd voorafgaand aan rentebesluiten

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. Alle aandacht gaat deze week uit naar de rentebesluiten van de centrale banken in Europa, de Verenigde Staten, China en Japan. In het eurogebied zal de rente donderdag naar alle waarschijnlijkheid verder worden verhoogd in de strijd tegen de aanhoudende hoge inflatie.

In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Federal Reserve woensdag een pauze zal inlassen na tien renteverhogingen op rij en de Bank of Japan zal vrijdag naar verwachting het zeer ruime stimuleringsbeleid ongewijzigd laten, aangezien de inflatie in het land nog altijd veel lager is dan in andere grote economieën. In China, waar de centrale bankiers donderdag bijeenkomen, wordt daarentegen gehoopt op een verlaging van de belangrijkste rentetarieven om een kwakkelend economische herstel aan te jagen.

In Tokio noteerde de Nikkei in het laatste uur van de beurshandel 0,3 procent in de plus. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 1,5 procent. Ook farmaceut Daiichi Sankyo deed goede zaken met een plus van 3 procent. Chiptester Advantest stond eveneens in de kopgroep met een winst van 2 procent. Elektronicaconcern Sony en de autofabrikanten Honda en Toyota dikten tot 1,2 procent aan. Zeetransportbedrijf Mitsui O.S.K. Lines en winkelbedrijf Fast Retailing behoorden tot de dalers met minnen van 2,5 en 1,5 procent.

In Japan bleek verder dat de prijzen die producenten voor hun producten vragen in mei met 5,1 procent zijn gestegen. Dat was minder sterk dan de prijsstijging van 5,8 procent in april en ook minder dan economen hadden verwacht. De producentenprijzen, een belangrijke indicator voor de toekomstige inflatie, steeg daarmee in het traagste tempo sinds juli 2021. Op maandbasis bedroeg de prijsdaling 0,7 procent.

De beurs in Shanghai verloor 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 0,6 procent in. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de stroom van macro-economische cijfers die later deze week naar buiten komen. Zo worden donderdag onder meer de Chinese winkelverkopen, industriële productie, werkloosheid en huizenprijzen bekendgemaakt. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent door koersverliezen van de grote Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (min 1,4 procent) en SK Hynix (min 1 procent). In Australië hadden beleggers een vrije dag.