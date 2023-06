Minister Harbers zet definitief streep door tweede Kaagbaan

Er komt definitief geen tweede Kaagbaan op luchthaven Schiphol. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft dat zoals verwacht besloten. Eerder dit jaar liet Schiphol al weten af te zien van het plan voor een nieuwe start- en landingsbaan naast de huidige Kaagbaan.

De reservering voor het stuk grond bestemd voor de nieuwe baan wordt opgeheven, zei Habers tijdens een bezoek aan Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer. Door de reservering, die al in 2009 werd gedaan, konden in Rijsenhout nauwelijks nieuwe huizen worden gebouwd. Daar komt nu een einde aan.

De tijdelijke topman van Schiphol, Ruud Sondag, maakte in april bekend geen behoefte meer te hebben aan een tweede Kaagbaan. Omwonenden verzetten zich jaren tegen de komst van de nieuwe start- en landingsbaan. Sondag kondigde toen ook aan dat Schiphol het aantal nachtvluchten gaat beperken en stopt met privéjets.

Met deze stappen wil Schiphol de geluidsoverlast terugdringen. Harbers liet toen weten de inzet van Schiphol te verwelkomen. Het kabinet wil dat de luchthaven het aantal vluchten terugbrengt van zo’n 500.000 naar uiteindelijk 440.000 vluchten per jaar.

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarin 56 gemeenten en vier provincies zitten, noemt het schrappen van de parallelle Kaagbaan “een stap in de goede richting”. Volgens wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer wordt nu zo snel mogelijk begonnen met de bouw van nieuwe huizen in Rijsenhout.