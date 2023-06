Tesla zet opmars voort op positief Wall Street

Tesla zette maandag de opmars voort op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s koerst daarmee af op een record van twaalf winstdagen op rij. Het bedrijf van topman Elon Musk zit onder meer in de lift doordat grote Amerikaanse autobouwers als Ford en General Motors (GM) de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gaan gebruiken. De elektrische auto’s van Ford en GM kunnen daardoor vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten worden opgeladen bij alle laadpunten van Tesla.

Tesla won 1,4 procent. Vrijdag klom het aandeel al ruim 4 procent na aankondiging van de deal met GM. Tesla liet afgelopen weekeinde ook weten op zoek te zijn naar lokale leveranciers van onderdelen in Mexico en zei zich voor te bereiden op de bouw van zijn eerste fabriek in het land.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op die dag komt ook nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Beleggers hopen dat de Fed woensdag even een pauze zal houden na tien renteverhogingen op rij.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 33.967 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,3 procent tot 4310 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan tot 13.3718 punten.

Nio steeg 6,5 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een beursnotering heeft in New York, gaat zijn prijzen verlagen om meer kopers te trekken. Eerder liet topman William Li nog weten niet mee te doen aan de prijzenoorlog die volgde op de prijsverlagingen in China door concurrenten als Tesla.

Beursuitbater Nasdaq verloor 10 procent. Het beursbedrijf koopt het softwarebedrijf Adenza voor ongeveer 10,5 miljard dollar. Analisten vinden de prijs die Nasdaq neertelt te hoog.

Biogen klom 1,8 procent. De adviescommissie van medicijntoezichthouder FDA steunt de goedkeuring van het alzheimer-medicijn dat het biotechbedrijf samen met het Japanse Eisai heeft ontwikkeld.

De olieproducenten ExxonMobil en Chevron daalden 1 en 0,9 procent, mede door een daling van de olieprijzen. Die stonden onder druk door een negatief rapport van zakenbank Goldman Sachs waarin de verwachtingen voor de olieprijs opnieuw werden verlaagd. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,3 procent tot 67,85 dollar en Brentolie werd 3 procent goedkoper op 72,57 dollar per vat.

De euro was 1,0782 dollar waard, tegen 1,0751 dollar op vrijdag.