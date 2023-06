UWV aan werkgevers: werf personeel buiten Nederland tegen krapte

Voor veel beroepen waar in Nederland een tekort aan arbeidskrachten aan is, zouden werkgevers over de grens kunnen kijken. Dat meldt het UWV op basis van een analyse. Daar zitten veel mensen namelijk nog verlegen om werk, bijvoorbeeld in de detailhandel en de bouw. De uitkeringsinstantie raadt bedrijven dan ook aan om buiten de landsgrenzen op zoek te gaan naar nieuw personeel.

In totaal zijn er 166 beroepen die te maken hebben met tekorten, aldus het UWV. Maar in 70 procent van de gevallen is er voor deze beroepen juist een overschot aan personeel in andere Europese landen. Voor 7 procent van de beroepen concludeert het UWV dat er zelfs in minimaal vijf andere landen binnen de Europese Unie een overschot aan arbeidskrachten aanwezig is.

Als voorbeeld noemt het UWV de detailhandel en de bouwsector. Zo zijn er tien landen binnen de EU waar verkoopmedewerkers moeilijk aan het werk kunnen komen, voor bouwpersoneel speelt dat probleem in zeven landen. “Dit biedt kansen voor Nederlandse werkgevers”, aldus het UWV. Voor de detailhandel gaat het bijvoorbeeld om landen als Oostenrijk, BelgiĆ« en TsjechiĆ«, in de bouwsector zitten inwoners uit Denemarken, Griekenland en Duitsland verlegen om werk.

Tegelijkertijd constateert het UWV dat nog maar een op de tien werkgevers werft in het buitenland. Terwijl het vrije verkeer van werknemers binnen de EU, gefaciliteerd door het agentschap European Employment Services (EURES), dit wel mogelijk maakt. Volgens de uitkeringsinstantie kan EURES bedrijven helpen, door middel van voorlichting en ondersteuning bij het vinden van huisvesting.