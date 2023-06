Vakbonden positief over bod VDL, stakingen Nedcar opgeschort

De gezamenlijke vakbonden hebben verdere stakingen bij autofabriek Nedcar in Born opgeschort. Tegelijkertijd hebben CNV, FNV en De Unie een uitnodiging van VDL voor formele gesprekken geaccepteerd. Die gesprekken vinden dinsdagmiddag plaats. “De windvaantjes staan in de goede richting”, zei FNV-bestuurder Patrick Meerts maandag.

“We gaan het overleg dinsdag positief in”, zei CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma. “VDL is ons tegemoetgekomen. Het nieuwe bod van VDL is een verbetering. Er zitten voldoende elementen in de uitnodiging die mogelijkheden bieden om eruit te komen.” Afgelopen week zaten de bonden achter de schermen al met VDL aan tafel om de mogelijkheden te verkennen.

De stakingsdreiging blijft overigens nog wel even boven de onderhandelingstafel hangen. “Eerst zullen we in het formele gesprek een resultaat moeten bereiken”, zegt Bruinsma. “En daarna moeten de vakbondsleden er ook nog mee akkoord gaan. Pas dan behoren de stakingen definitief tot de verleden tijd.”

Bij Nedcar werd al acht keer een dag het werk neergelegd, naast nog eens twee wilde stakingsdagen. De werknemers zetten daarmee de directie van Nedcar-eigenaar VDL onder druk om met een beter sociaal plan te komen. Tussen het bod van VDL en de vraag van de bonden zou volgens de laatsten een gat gapen van 20 miljoen euro. Volgens de bonden is een beter sociaal plan nodig dan het oude uit 2021, omdat er massaontslagen bij Nedcar zijn aangekondigd. Dit omdat een contract met BMW voor de bouw van MINI’s begin volgend jaar afloopt, en er nog geen nieuwe opdrachtgever is gevonden.