ANVR: prijsverhogingen vakanties geen invloed op meeste reizigers

De meeste Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan zijn niet van plan de reis aan te passen vanwege de gestegen kosten voor vakanties, bijvoorbeeld door minder uit eten of op excursie te gaan of voor minder luxe te kiezen. Volgens onderzoek dat reisbrancheorganisatie ANVR heeft laten uitvoeren hebben die prijsverhogingen voor zes op de tien Nederlandse reizigers geen invloed op hun vakantieplannen.

Volgens de ANVR wordt er gemiddeld ruim 2000 euro aan een vakantie uitgegeven en dat is meestal voor twee personen. Het boekingsgedrag van Nederlandse reizigers is nu weer enigszins terug op het niveau van voor de coronapandemie, aldus de organisatie. Er zijn dit jaar in vergelijking met vorig jaar iets minder strandvakanties geboekt, terwijl de rondreis wat aan populariteit wint. Het vakantieverblijf duurt gemiddeld twaalf dagen.

Het vliegtuig blijft de meest gekozen manier van vervoer naar de vakantiebestemming, met name ten koste van de auto. Vooral jongeren nemen vaak het vliegtuig, terwijl 35- tot 49-jarigen relatief vaak voor eigen vervoer kiezen en 65-plussers voor busvervoer, aldus het onderzoek. Voor stedentrips wordt vaker de trein gepakt.

De ANVR stelt verder dat meer dan vier op de tien Nederlandse reizigers binnen nu en drie maanden opnieuw een buitenlandse vakantie denken te gaan boeken, vaak een strandvakantie of stedentrip.

Dat de reisbranche sterk herstel toont van de coronacrisis komt ook naar voren uit de grote vraag naar vliegtickets.